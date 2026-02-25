Jorge Drexler publicará el 13 de marzo 'Taracá', su primer álbum en cuatro años

El álbum tendrá once canciones y contará con las colaboraciones de la puertorriqueña Young Miko y las españolas Ángeles Toledano y Meritxell Neddermann, mientras que de Uruguay estarán Américo Young, Julio Cobelli, la murga Falta y Resto y el proyecto La rueda de Candombe.

El primer tema del disco, 'Toco madera', fue publicado el 13 de febrero. Con el tambor en el centro de su estructura, el resultado es una canción "enérgica" compuesta junto a Carlos Casacuberta sobre una idea de Tadu Vázquez.

El ritmo afrouruguayo del candombe se extiende a más momentos de 'Taracá', disco grabado en su mayoría en Montevideo con el que, según su discográfica, el artista inicia "una nueva etapa más cerca de su origen".

Será su decimoquinto disco de estudio en una larga trayectoria discográfica que comenzó con 'La luz que sabe robar' (1992) y se interrumpió en 'Tinta y tiempo' (2022), su hasta ahora último trabajo, publicado hace ya cuatro años.

Con 'Taracá' vuelve a la actividad Drexler (Montevideo, 1964), uno de los compositores, músicos e intérpretes más reputados de la música en español, galardonado con un Óscar -por la canción 'Al otro lado del río', de la película 'Diarios de motocicleta' (2004)-, de un Goya - por el tema 'Que el soneto nos tome por sorpresa', del filme 'Lope' (2010)- y con 16 Latin Grammy.