La Bolsa de Londres sube un 1,18 % en línea con las europeas y las asiáticas

El índice principal londinense, FTSE-100 o 'footsie', ganó 125,82 puntos, hasta 10.806,41, mientras que el secundario, o FTSE-250, que agrupa a empresas más pequeñas, generalmente británicas, también creció un 0,58 % -135,85 enteros- hasta los 23.636,89.

Las ganancias comunicadas hoy por gigantes tecnológicos como Nvidia y Oracle son las que parecen haber tenido este efecto de arrastre, que se contagió de inmediato en las primeras horas de Wall Street y tuvo el mismo efecto positivo en las bolsas de Asia y Europa.

Las compañías que más tiraron hacia arriba las cotizaciones en la City londinense han sido el banco HSBC (7,94 %) y las mineras Metlen Energy (7,73 %) y Fresnillo (7,29 %).

En el lado contrario, las más perjudicadas de la sesión de este miércoles fueron la compañía de bebidas alcohólicas Diageo, que perdió un contundente 12,7 %, seguida de Haleon (productos de atención médica), que se dejó un 6,85 %, y Croda (productos químicos), que cae un 3,08 %.