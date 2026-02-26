Comisaria de UE de Igualdad: "No hay excusa para denegar a una mujer el derecho al aborto"

En una entrevista con EFE, Lahbib aseguró que está "muy contenta" de haber podido dar esta respuesta a la iniciativa ciudadana europea "My Voice, My Choice" (Mi voz, mi elección), si bien las impulsoras de esta petición pedían en su lugar un fondo específico en el presupuesto europeo para ayudar a abortar a mujeres en países donde esta práctica es ilegal o el acceso es muy difícil.

La comisaria europea reconoció que los tratados europeos impiden al Ejecutivo comunitario ir más allá porque corresponde a cada país desarrollar su política sanitaria, pero cree que han encontrado "el camino correcto".

"Cada Estado miembro que lo desee podrá reembolsar todos los gastos sanitarios de una persona que pida un acceso seguro al aborto. Se podrá hacer cargo de los gastos de viaje, médicos o de tratamiento sin importar la razón, sea a causa de falta de dinero, de una vulnerabilidad, de falta de información o de imposibilidad de hacerlo en su Estado miembro", señaló.

Según Lahbib, las organizadoras de la petición "han sido muy inteligentes" porque no han pedido crear un derecho al aborto, algo que Bruselas no puede hacer, sino "explorar las posibilidades para garantizar que haya menos mujeres que recurran a abortos clandestinos en clínicas clandestinas".

En el caso de España, ejemplificó, el Gobierno puede usar parte de los 11.300 millones de euros que recibe de este fondo durante el periodo 2021-2027 para "el acompañamiento y el acceso al derecho al aborto para cualquier persona que toque a su puerta".

"No estamos reinventando la rueda: esto es algo que ya existe así que se puede poner en marcha muy rápidamente", dijo Lahbib, que recalcó que "todo el que quiera (ayudar) podrá hacerlo" para que las mujeres que necesiten abortar "dejen de estar atrapadas por cuestiones económicas" o legales.