Canadá apoya los ataques de EEUU a Irán y reafirma el "derecho" de Israel a defenderse

"Canadá respalda la actuación de Estados Unidos para impedir que Irán obtenga un arma nuclear y para evitar que su régimen siga amenazando la paz y la seguridad internacionales", declaró en un comunicado el primer ministro canadiense, Mark Carney.

"La posición de Canadá sigue siendo clara: la República Islámica de Irán es la principal fuente de inestabilidad y terrorismo en todo Oriente Medio, tiene uno de los peores historiales de derechos humanos del mundo y nunca debe permitírsele obtener o desarrollar armas nucleares", añadió el líder canadiense.

Canadá destacó que a pesar de las negociaciones diplomáticas, "Irán no ha desmantelado por completo su programa nuclear, no ha detenido todas las actividades de enriquecimiento ni ha puesto fin a su apoyo a grupos terroristas regionales que actúan como fuerzas subsidiarias".

Carney concluyó expresando su solidaridad con el pueblo iraní "en su larga y valiente lucha contra el régimen opresivo de Irán".

Las hostilidades se iniciaron a primera hora de la mañana en Irán cuando Estados Unidos e Israel lanzaron oleadas de misiles contra objetivos en Irán.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Poco después del inicio de los ataques, Trump anunció en un mensaje de vídeo colgado en sus redes sociales que EE.UU. acababa de iniciar "grandes operaciones de combate" en Irán y que su objetivo es acabar con el régimen iraní y que el pueblo de Irán se alce para tomar el poder.