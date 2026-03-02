El precio del gas natural sube cerca del 40 % y se aproxima a los 44 dólares por MWh

Al cierre de los mercados europeos, el gas para entrega a un mes en el mercado TTF de Países Bajos, el de referencia en Europa, avanzaba el 39,51 %, hasta situarse en los 43,95 dólares, según datos de Bloomberg recogidos por EFE, .
No obstante, eran cinco dólares por debajo de los máximos de la sesión (48,95 dólares), su nivel más alto desde enero de 2025.
El gas natural ya comenzó la jornada con una fuerte subida, hasta los 39,80 dolares, frente a los 31,50 en los que cerró el viernes.
Irán es uno de los principales productores de crudo de la OPEP+, y controla el estrecho de Ormuz, un punto clave del tráfico de petróleo y gas desde el Golfo Pérsico.