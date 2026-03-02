FundéuRAE: conflicto entre Irán y EE. UU. e Israel, claves de redacción

1. “República Islámica de Irán”, pero “república iraní”El nombre oficial de este país es “República Islámica de Irán”, escrito con mayúsculas iniciales en todos sus términos significativos. La expresión descriptiva “república iraní” se escribe enteramente en minúsculas. Cuando un topónimo empieza por una palabra como “república”, lo aconsejable es no prescindir del artículo: “la República Islámica de Irán”, mejor que “República Islámica de Irán”.

2. “Estados Unidos”, grafía, concordancia, sigla y abreviaturaEn el caso de “Estados Unidos” se puede emplear el artículo o prescindir de él. Si lo lleva, se establece la concordancia verbal en plural: “Ha sostenido públicamente que los Estados Unidos representan su principal enemigo”. Si no lo lleva, en singular: “En previsión, Estados Unidos ha reforzado su presencia militar en la zona”.

Si se escribe abreviadamente el nombre de este país, puede usarse la abreviatura “EE. UU”. o la sigla “EUA”, pero no “USA” ni “US”.

3. Otros países, escrituraRespecto a otros países de la zona afectada, cabe señalar que “Líbano” se puede escribir sin artículo o con él en minúscula (“el Líbano”). Por otro lado, “Baréin” se escribe sin “h” y con tilde, mientras que las grafías “Catar” e “Irak” son más recomendables que “Qatar” e “Iraq”, con “q”. Además, se recuerda que tanto “Arabia Saudí” como “Arabia Saudita” son válidos y que “Kuwait” se escribe con “k” y “w”, tal y como recoge el “Diccionario panhispánico de dudas”. En lo referente a “los Emiratos Árabes Unidos”, es aconsejable utilizar el artículo, y la sigla que le corresponde es “EAU”.

4. “Oriente Medio” y “Oriente Próximo”, con mayúsculasLas zonas geopolíticas se escriben con mayúscula inicial: “Oriente Medio” y “Oriente Próximo”. Sus adjetivos correspondientes son “mediooriental” y “proximooriental”, aunque también puede simplificarse el grupo “oo” (“medioriental” y “proximoriental”), siempre sin acento gráfico.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

5. Plural de los gentilicios acabados en “-i” tónicaComo señala el “Diccionario panhispánico de dudas”, los gentilicios acabados en “-i” tónica forman mayoritariamente el plural en la lengua culta con “-es”: “iraníes”, “israelíes”, “bareiníes”, “saudíes”, “teheraníes”, “telavivíes”...

En cuanto al gentilicio de Jerusalén, la forma apropiada es “jerosolimitano”.

6. Las formas “ayatolá” y “ayatola”, ambas válidasEn España se emplea mayoritariamente la palabra aguda “ayatolá” (plural “ayatolás”), mientras que en América se suele preferir la forma llana “ayatola” (plural “ayatolas”). No son adecuadas variantes como “ayatollah” o “ayatolah”.

Se recuerda que, como sucede con los títulos, cargos o autoridades, se escriben en minúscula, lo que también se aplica a la expresión “líder supremo”.

7. La “operación Rugido del León” y la “operación Furia Épica”, resaltesEn los nombres de operativos militares, el término genérico “operación” se escribe con minúscula. Por el contrario, las palabras significativas que integran la parte específica de la denominación llevan mayúscula, y no es necesario emplear cursiva o comillas: “operación Rugido del León” y “operación Furia Épica”.

8. “Escalada” y “desescalada”, alternativasLos sustantivos “escalada” y “desescalada” son apropiados para aludir al aumento o reducción rápida de la tensión o del conflicto militar, respectivamente. Sin embargo, existen alternativas para evitar su uso excesivo, como “intensificación” o “disminución”.

9. La “Guardia Revolucionaria”, con mayúsculasComo denominación de una unidad militar iraní, el “Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica” lleva mayúscula en sus palabras significativas, también en sus menciones abreviadas.

10. “Chií” o “chiita”, mejor que “shií” y “shiita”Para lo relacionado con el chiismo, son válidos los términos “chií”, con tilde y plural “chiíes”, y “chiita”, sin ella, mejor que las formas con “sh”, tomadas del inglés.

11. “El golfo Pérsico”, pero “el Golfo”En el caso del “golfo Pérsico”, lo aconsejable es escribir solo con mayúscula la parte específica del nombre. Si se escribe únicamente “el Golfo”, y se alude a él como antonomasia, la mayúscula inicial es adecuada.

12. El “estrecho de Ormuz”, grafía apropiadaLa escritura apropiada en español de este paso situado entre el golfo Pérsico y el de Omán es “estrecho de Ormuz”, con “ e” inicial minúscula en el sustantivo genérico (“estrecho”) y con el específico encabezado por “o”, no por “h” (“Ormuz”, no “Hormuz”).

13. “Portaviones” y “portaaviones”Son válidas las dos formas. El “Diccionario panhispánico de dudas” recomienda “portaviones” frente a “portaaviones”, pues, según indica, refleja mejor la articulación real de esta palabra, que además es invariable en plural. No son adecuadas las grafías “portavión” ni “portaavión”.

Por otro lado, cabe señalar que los nombres propios de los buques no necesitan comillas ni cursiva. De esta manera, en “Imagen del ‘USS Gerald R. Ford’”, habría sido mejor escribir “del USS Gerald R. Ford”.

La FundéuRAE (www.fundeu.es), promovida por la Agencia EFE y la Real Academia Española (RAE), tiene como principal objetivo el buen uso del español en los medios de comunicación.