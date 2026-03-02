Von der Leyen: la UE debe estar "preparada" ante las consecuencias de la guerra en Irán

"Esta tarde discutiremos la situación general en una reunión del Colegio de Seguridad en la Comisión Europea porque desde la energía hasta (la cuestión) nuclear, desde el transporte, a la migración, la seguridad, debemos estar preparados para las consecuencias de estos recientes acontecimientos", dijo Von der Leyen en una declaración a la prensa.

La presidenta del Ejecutivo comunitario compareció ante los periodistas tras firmar un nuevo acuerdo de cooperación entre la UE y Suiza.

Von der Leyen aseguró que "los acontecimientos en Oriente Medio son muy preocupantes" y dijo que "trabajar duro para reducir la escalada y detener la propagación del conflicto" en Oriente Medio.

La alemana señaló que "la estabilidad de la región es lo más importante" y que la "única solución es la diplomática y esto significa una transición creíble para Irán, la completa paralización de los programas nuclear y balístico y el fin de las actividades desestabilizadoras en la región".

En este sentido, la presidenta del Ejecutivo comunitario condenó "en los términos más enérgicos los ataques temerarios e indiscriminados" de Irán contra la base militar británica de Akrotiri en Chipre y contra la refinería del gigante petrolero saudí Aramco en la ciudad portuaria de Ras Tanura.

La presidenta del Ejecutivo comunitario insistió en que tras la muerte del líder supremo de la república islámica, el ayatolá Alí Jameneí, "hay una esperanza renovada para la gente oprimida de Irán" y mostró el "firme apoyo" de la UE al "derecho" de los iraníes "para determinar su propio futuro".