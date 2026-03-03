Aliyev recibe a eurocomisario de Energía de cara a consultas sobre Corredor Sur de Gas

Durante la reunión, Yorguensen habló sobre la importancia de ambas consultas al destacar que Bruselas está interesada en profundizar las relaciones con este país bañado por el mar Caspio y vecino de Irán.
Por su parte, el mandatario azerbaiyano se refirió a las visitas llevadas a cabo el año pasado por la alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, y la comisaria europea de Ampliación, Marta Kos, como un ejemplo de la voluntad política de Azerbaiyán y los Veintisiete de fortalecer la cooperación en materia de energía e intercomunicación.
Aliyev destacó el aporte de Azerbaiyán a la seguridad energética de Europa durante negociaciones para ampliar la geografía de las exportaciones de gas al mercado europeo y las perspectivas de la cooperación en energía renovable.
En las consultas sobre el Corredor Sur de Gas y Energías renovables que se celebran hoy en Bakú participan representantes de Azerbaiyán y los 27 miembros de la UE, once instituciones financieras internacionales y 49 compañías energéticas.
El Corredor Sur de Gas es un proyecto de expansión del gasoducto del Caucaso del Sur (Bakú – Tiflis - Erzurum) e incluye los gasoductos Trans Adriático (TAP) y Transanatoliano (TANAP), con una extensión total de 3.500 kilómetros, lo cual le permite suministrar gas azerbaiyano a Europa a través de Turquía y eludiendo el territorio de Rusia.
Durante su posterior intervención en las consultas, el mandatario recordó que "en la actualidad diez países miembros de la UE reciben gas de Azerbaiyán, y en el futuro, tomando en cuenta el incremento de la extracción en los yacimientos azerbaiyanos, podremos incrementar los volúmenes de suministros".
Azerbaiyán suministra gas a la UE desde diciembre de 2020, algo que se ha convertido en una alternativa importante frente a la desconexión energética con Rusia tras el inicio de la guerra en Ucrania en 2022.
En 2025, Azerbaiyán suministró a estos países y a Serbia y a Macedonia del Norte un total de 12.800 millones de metros cúbicos de gas.