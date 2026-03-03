La Bolsa de Buenos Aires cierra con un descenso del 0,23

En tanto, el índice general S&P BYMA finalizó con un retroceso del 0,15 %, hasta los 106.694.148,30 puntos.

Entre las líderes, las acciones que más perdieron fueron las de Aluar (-5,4 %), Metrogas (-4,5 %) y Sociedad Comercial del Plata (-3,4 %).

Por el contrario, cerraron en positivo las acciones de Transportadora Gas del Norte (+3,8 %), Grupo Supervielle (+2,4 %) y Grupo Financiero Galicia (+2,2 %).

En el mercado de bonos, los títulos soberanos argentinos en dólares anotaron bajadas de hasta el 1,2 %, en tanto el índice de riesgo de Argentina subió a los 573 puntos básicos.

En el mercado de divisas, el dólar estadounidense subió 20 pesos, a 1.435 pesos para la venta al público en el estatal Banco Nación, en tanto que en la plaza oficial mayorista avanzó a 1.415 pesos por unidad.

En el mercado informal de divisas, el tipo de cambio paralelo o 'blue' subió 5 pesos, a 1.425 pesos para la venta.

El dólar 'contado con liquidación' (CCL, que consiste en comprar localmente con pesos argentinos acciones o bonos y venderlos en dólares en Wall Street) subió 1,1 %, a 1.484,05 pesos por unidad.

En tanto, el 'dólar bolsa' o 'dólar MEP' (que se consigue comprando activos que cotizan a la vez en pesos y en dólares, se pagan en pesos al adquirirlos y se venden en dólares en el mercado bursátil argentino) subió 1,5 %, a 1.434,11 pesos por unidad.