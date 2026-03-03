La Embajada de EE.UU. en Líbano anuncia un cierre indefinido por la situación regional

"Debido a las actuales tensiones regionales, la Embajada de EE.UU. en Beirut estará cerrada hasta nuevo aviso. Todas las citas consultares rutinarias y de emergencia han sido canceladas, nos comunicaremos cuando la Embajada vuelva a sus operaciones normales", dijo la legación diplomática en su cuenta de X.

La Embajada ya había cerrado sus puertas este martes y había retirado a todo su personal no esencial poco antes del comienzo de los bombardeos estadounidenses e israelíes contra Irán el pasado sábado.

Durante anteriores picos de tensión en el Líbano, el edificio, ubicado al norte del capital, fue objetivo de manifestantes violentos y las carreteras aledañas tuvieron que ser cortadas por las fuerzas de seguridad libanesas para evitar altercados graves.

Este lunes, en el marco de la guerra iraní, Israel comenzó una cruenta campaña aérea contra el sur del Líbano, el oriental Valle de la Bekaa y los suburbios meridionales de Beirut, que deja ya 40 muertos y que ha obligado a decenas de miles de personas a abandonar sus hogares.