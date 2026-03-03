Meloni habla de "peligrosa crisis" global y muestra su admiración por las mujeres en Irán

En un acto dedicado a los 80 años de las primeras elecciones en las que pudieron votar las mujeres en Italia, afirmó: "Nuestros pensamientos no pueden sino dirigirse a las mujeres y niñas iraníes que, con una valentía asombrosa, desafían la prisión y la tortura para exigir su libertad".

"Siento una infinita admiración por ellas, pero también una profunda gratitud, porque, en definitiva, con su tenacidad, nos recuerdan lo valiosos que son los logros que hemos alcanzado. Incluso cuando los damos por sentados, debemos recordarlo", añadió.

Durante la jornada, Meloni convocó dos reuniones gubernamentales dedicadas a la evolución de la crisis en Oriente Medio tras el ataque de Israel y Estados Unidos a Irán.

"La reunión se centró en los últimos acontecimientos de la crisis, con especial atención a las medidas adicionales para asistir y garantizar la seguridad de los ciudadanos italianos en las zonas afectadas, reafirmando el pleno compromiso del gobierno", se lee en una nota.

En la segunda se abordó con las empresas "la cuestión de la seguridad energética, con un análisis del impacto actual y potencial de las hostilidades en los mercados energéticos y la economía, así como las posibles medidas de mitigación que el gobierno podría adoptar a corto y medio plazo".

La oposición italiana ha pedido a Meloni que comparezca en el Parlamento para pronunciarse sobre la escalada en Oriente Medio.