Israel asegura haber bombardeado decenas de centros de mando del régimen iraní

Como parte de los ataques, Israel lanzó docenas de municiones contra estas oficinas, "completando una nueva oleada de ataques contra los centros de mando del régimen terrorista iraní en Teherán", recogió el comunicado castrense publicado en Telegram.

Según Tel Aviv, su Defensa también atacó la Dirección de Suministros y Logística de la Fuerza Terrestre iraní, así como lanzamisiles y otros sistemas, con el objetivo de "continuar dañando la infraestructura del régimen terrorista" de Teherán.

El Ejército israelí llevó a cabo 1.600 incursiones aéreas y lanzó 4.000 bombas en los últimos cuatro días de ofensiva a Irán, más que las que lanzó en la llamada guerra de los doce días de junio de 2025, informó ayer el portavoz militar, teniente coronel Nadav Shoshani, en una conferencia con prensa internacional.

En este sentido, las FDI anunciaron este miércoles una nueva oleada de ataques contra el país persa tras haber informado sobre misiles lanzados desde Irán hacia su territorio y después de notificar otras tres incursiones a lo largo de la noche.

Desde que Estados Unidos e Israel lanzaron su ofensiva conjunta contra Irán el sábado, Teherán ha respondido con repetidos ataques de drones y misiles contra Israel y los países aliados de Washington en la región, especialmente contra sus bases militares y embajadas.

Durante la madrugada del miércoles, Kuwait, Arabia Saudí y Catar volvieron a informar sobre ataques con misiles y drones iraníes.

Asimismo, se ha abierto un nuevo frente entre Israel y Líbano, desde donde opera el grupo chií Hizbulá.