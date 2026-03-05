Los talibanes lanzan nuevos ataques de represalia contra Pakistán en la frontera común

"Esta noche, alrededor de las 21:00 hora local (16:30 GMT), las fuerzas muyahidines afganas lanzaron ataques de represalia contra puestos del régimen paquistaní" en la llamada Línea Durand que marca la frontera, afirmó en un comunicado el Ministerio de Defensa afgano.

Las autoridades talibanes señalaron que los ataques se produjeron en respuesta a los recientes bombardeos aéreos de Pakistán, que Kabul afirma que han causado víctimas civiles.

"Estos extensos ataques de represalia se han llevado a cabo en respuesta a los continuos bombardeos aéreos del régimen paquistaní y la muerte de civiles", indicó el ministerio talibán, que advirtió de que las operaciones continuarán mientras Islamabad mantenga esas acciones.

Los enfrentamientos se producen tras más de diez días de escalada militar entre Afganistán y Pakistán a lo largo de la llamada Línea Durand, la frontera de facto que separa ambos países y que ha sido históricamente una fuente de tensiones entre Kabul e Islamabad.

En otro comunicado, el Ministerio de Defensa aseguró que sus fuerzas cruzaron la Línea Durand y tomaron posiciones en el lado paquistaní frente al distrito de Dand-e-Patan, en la provincia de Paktia.

"El puesto de avanzada de Tor Gunday en el área de Dand-e-Patan de la provincia de Paktia ha sido capturado por fuerzas heroicas. El alambre de púas ha sido retirado y las fuerzas muyahidines han cruzado al otro lado, donde continúan intensos combates", añadió el ministerio.

Según Afganistán, el grueso de los intensos combates ha tenido lugar en las provincia afganas de Kunar, Nangarhar, Khost, Paktia y Kandahar, situadas en el este y sur del país, principalmente debido a su proximidad con territorio paquistaní y a la presencia de numerosos pasos fronterizos y zonas montañosas.

Los talibanes aseguraron en un comunicado a parte que más de 12 soldados paquistaníes murieron y varios resultaron heridos en los enfrentamientos, y afirmó que en las últimas 24 horas sus fuerzas destruyeron 12 puestos militares y causaron decenas de bajas a las tropas de Pakistán.

En sus declaraciones rechazaron las cifras difundidas por medios paquistaníes sobre el número de pérdidas en su bando y acusaron al ejército de Pakistán de atacar zonas civiles, mientras los combates continuaban en la frontera.

"Las cifras de bajas reportadas por los medios de propaganda pakistaníes sobre los muyahidines del Emirato Islámico de Afganistán son totalmente falsas. Las fuerzas de seguridad del Emirato Islámico de Afganistán han sufrido pérdidas muy limitadas", afirmó Kabul.

Afganistán reconoció este jueves tres combatientes muertos y siete heridos, y según Islamabad, más de 480 combatientes talibanes han muerto y otros 696 han resultado heridos desde el inicio de la ofensiva.