América Latina lidera la paridad parlamentaria pero ésta se ralentiza a nivel mundial

El informe, que se publica dos días antes del Día Internacional de la Mujer, señala que en los parlamentos de Cuba, Nicaragua, México y Bolivia las mujeres igualan o superan a los hombres, al igual que en Ruanda, Andorra y Emiratos Árabes Unidos.

Destacó también el caso de Ecuador, donde tras las elecciones de 2025 la Asamblea Nacional quedó compuesta en un 45 % por mujeres, un récord histórico para el país.

Además, el continente americano lidera la presencia femenina en los escaños, con un 35,6 % del total de legisladores, frente al 27,5 % mundial.

A nivel global, ese 27,5 % representa un crecimiento de tan solo tres décimas respecto al año pasado, el avance más lento desde 2017.

A esto se suma que la proporción de mujeres que presiden parlamentos ha bajado del 23,7 % al 19,9 %.

Actualmente solo 54 mujeres desempeñan este papel y, de los 75 nombramientos de 2025, solo doce fueron para mujeres.

Las regiones donde las mujeres tienen menor representación política son el norte de África y Oriente Medio, con solo un 16,2 % de los escaños de media.

En los parlamentos de Tuvalu, Yemen y en la cámara baja de Omán, las mujeres ni siquiera tienen un escaño.

Por otro lado, la UIP destacó los datos históricos alcanzados en 2025 en Australia, con un 46 % de representación femenina; República Checa, que pasó de 50 a 67 mujeres en una cámara de 200, y Japón, con la primera mujer en ostentar la presidencia y un máximo del 29,4 % de mujeres en el parlamento.

Para incrementar la paridad, la UIP destacó la relevancia de las cuotas obligatorias, que influyeron notablemente en Ecuador y Kirguistán.

Según su informe, en 2025 las cámaras que tenían algún tipo de cuota nombraron a un 30,9 % de mujeres frente a un 23,3 % en las que no contaban con esta medida.

La organización también mencionó el sexismo, el acoso y la violencia como factores que pueden desalentar a las mujeres a ejercer cargos políticos, pues un 76 % de parlamentarias los sufren frente a un 68 % de hombres.