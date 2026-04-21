Meteorología: pronostican nuevas lluvias y tormentas este martes en Paraguay

En su pronóstico de este martes, la Dirección de Meteorología e Hidrología anuncia una jornada cálida con cielos mayormente nublados, vientos variables, lluvias y ocasionales tormentas eléctricas en la mayor parte del territorio paraguayo, incluyendo a Asunción.

Desde poco después de las 4:00 está activa una alerta de posibles “fenómenos de tiempo severo” - lluvias y tormentas “moderadas a fuertes” - para los tres departamentos del Chaco: Alto Paraguay, Boquerón y el centro y norte de Presidente Hayes.

El clima se mantendría inestable durante los próximos días y se esperan más precipitaciones y tormentas mañana miércoles y al menos hasta el jueves.

La temperatura hoy y durante los próximos días

El ambiente se mantiene cálido, aunque con índices más bajos que los de los últimos días. Hoy se esperan temperaturas máximas de 25 grados centígrados en Asunción y Encarnación, 26 en Ciudad del Este y hasta 33 en el Chaco.

Los índices subirían levemente mañana, con una máxima de 28 grados en la capital. El jueves la máxima en Asunción sería de 27 grados.