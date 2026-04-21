Tormentas eléctricas: estas son las zonas afectadas este martes, según Meteorología

La Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) emitió este martes un aviso especial ante el desarrollo de lluvias con tormentas eléctricas de variada intensidad en el Chaco paraguayo.

Según el informe, existe una alta probabilidad de que se generen fenómenos de tiempo severo de manera puntual en el transcurso de las próximas horas.

El boletín, publicado a las 07:27, señala que las condiciones atmosféricas son propicias para la formación de núcleos de tormenta que podrían intensificarse rápidamente.

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Departamentos afectados y principales riesgos

Además, no se descartan ráfagas de viento de intensidad moderada a fuerte, así como la ocasional caída de granizos, lo que podría generar inconvenientes puntuales, especialmente en áreas rurales y caminos no asfaltados.

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Las zonas bajo alerta comprenden el norte de Presidente Hayes, Alto Paraguay y Boquerón.