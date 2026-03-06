Bolivianas se movilizan en las calles contra la impunidad en casos de violencia de género

Diversos colectivos feministas y grupos de activistas por los derechos convocaron a una marcha que partió desde las puertas del Cementerio General de La Paz, en el populoso barrio Garita de Lima, y recorrió toda la zona comercial de la ciudad hasta llegar al centro histórico.

"¡Cuidado! El machismo mata" y "Marchamos porque estamos vivas y no sabemos hasta cuándo" fueron algunas de las consignas exhibidas en las pancartas que llevaron las adolescentes, jóvenes, mujeres e incluso algunas niñas y hombres participantes en la movilización.

"Como siempre, hemos visto el encubrimiento, la impunidad estatal, hemos estado acompañando a varias víctimas de feminicidio que están siendo absolutamente desatendidas", dijo a EFE la activista Violeta Tamayo, del colectivo Pan y Rosas Bolivia.

Tamayo sostuvo que desde los Gobiernos de Evo Morales (2006-2019) y Luis Arce (2020-2025) se vio una "crisis de desatención" y "de impunidad" ante la violencia, algo que "nunca ha cambiado en este Estado patriarcal" y que, según dijo, se agudizó "en el contexto de la crisis económica" que vive Bolivia.

Por esto, la marcha también apuntó a "cuestionar" al Gobierno de Rodrigo Paz, al que señalaron de "precarizar más la vida" en el país y por los recortes estatales en desmedro de oficinas estatales que brindan justicia a las mujeres, como el Servicio Plurinacional de Asistencia a la Víctima (Sepdavi), denunció Tamayo.

Los pañuelos verdes y morados predominaron en la marcha, en la que las manifestantes también mostraron una larga tela blanca con los nombres de mujeres víctimas de feminicidios.

Las mujeres se tomaron varios minutos para protestar en frente de las sedes de la Fiscalía y los tribunales de justicia de La Paz, al grito de "justicia, justicia" y "Jueces, fiscales, machistas patriarcales", mostrando, además, fotografías de hombres a los que identificaron como agresores, acosadores y feminicidias.

Las manifestantes también quemaron un muñeco al frente de un templo católico, en protesta por los casos de pederastia que involucran a religiosos.

Bolivia está entre los países de la región con los índices más altos de violencia hacia las mujeres.

El fiscal general del Estado, Roger Mariaca, aseguró este viernes que hay un avance del 90 % en la identificación y sanción de los autores de los 19 feminicidios y 11 infanticidios que ocurrieron en el país en lo que va de año.

En Bolivia rige desde 2013 la Ley para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia, o ley 348, que castiga el feminicidio con 30 años de prisión sin derecho a indulto, la pena máxima dispuesta en la legislación boliviana.

Las organizaciones feministas reclaman desde hace años que esta ley no se cumple plenamente por carencias como la falta de presupuesto y personal adecuado para atender estos sucesos.

En 2024, un grupo de legisladores del entonces oficialista Movimiento al Socialismo (MAS) propuso reformar la norma por considerarla "antihombres", iniciativa que fue rechazada principalmente por activistas, quienes alertaron sobre una campaña de desinformación y desprestigio desde sectores conservadores contra la ley 348.