Israel anuncia que bombardeará el sur de Beirut en las próximas horas

"En las próximas horas, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) actuarán con contundencia contra la infraestructura terrorista de la Asociación Al Qard Al Hasan, elemento central en la financiación de las actividades terroristas de Hizbulá", publicó el portavoz militar en su cuenta de X.

En su mensaje, Adraee reiteró su orden de evacuación a los habitantes del Dahie, el conjunto de suburbios meridionales de Beirut y bastión del grupo armado chií Hizbulá.

La orden de desplazamiento, publicada por primera vez el pasado jueves, se centra en cuatro barrios densamente poblados en el corazón de los suburbios: el campo de refugiados palestinos de Bourj el Barajne y Hadaz, más al sur; y Haret Hreik y Chiyah, sobre ellos.

El portavoz castrense estipuló además dos rutas específicas para que la población abandone los barrios. Una oriental, en el caso de los más meridionales, y otra hacia el norte, en el caso de Haret Hreik y Chiyah.

Tras la muerte en el primer ataque de la guerra contra Teherán del líder supremo iraní, Alí Jameneí, Hizbulá atacó el norte de Israel, desencadenando a su vez una incursión terrestre israelí y una campaña de bombardeos contra distintos puntos del Líbano.

Al menos 394 personas han muerto en los ataques israelíes contra el Líbano, entre ellos 83 niños, según el Ministerio de Salud Pública del país. Además, fuentes locales calculan que más de 100.000 han resultado desplazadas.