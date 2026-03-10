La bolsa de São Paulo avanza un 1,40 % pendiente de la guerra en Irán y el petróleo

El Ibovespa, índice de referencia del parqué brasileño, cerró con 183.447 puntos y enlazó su segunda sesión consecutiva en verde, a pesar de la enorme volatilidad global como consecuencia del conflicto en Oriente Medio.

En el mercado de divisas, el real se apreció un 0,42 % frente al dólar, que acabó la jornada cotizado a 5,156 reales para la compra y para la venta en el tipo de cambio comercial brasileño.

Los operadores financieros siguen centrando su atención en la campaña bélica de Estados Unidos e Israel contra Irán y sus posibles impactos en la economía global.

En las últimas horas, Trump ha dado declaraciones contradictorias sobre cuánto durará la ofensiva, aunque los agentes de bolsa se han agarrado a unos comentarios del dirigente republicano en los que sugirió que la guerra está "casi acabada".

Por otro lado, el Gobierno de Brasil apreció que los efectos de la guerra en el mercado nacional de combustibles aún son limitados, aunque decidió reforzar la vigilancia diaria del sector para anticipar eventuales impactos en el abastecimiento y los precios.

Este martes, los precios del petróleo cayeron con fuerza, lo que arrastró a la estatal brasileña Petrobras, cuyas acciones ordinarias y preferentes se dejaron un 0,2 % y un 0,5 %, respectivamente.

También terminaron en rojo los títulos de la empresa energética y azucarera Raízen (-5,4 %) y la petroquímica Braskem (-4,8 %).

En la otra cara de la moneda, uno de los grandes beneficiados fue el comercio minorista, con subidas para las redes Casas Bahía (+11,5 %) y Magazine Luiza (+6,5 %).

El volumen financiero en el corro paulista alcanzó este martes los 31.300 millones de reales (6.100 millones de dólares / 5.200 millones de euros), en alrededor de 4,1 millones de operaciones.