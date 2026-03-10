Nuevos enfrentamientos entre Hizbulá e Israel, que vuelve a bombardear el Líbano

Ambos bandos utilizaron artillería pesada y cohetes durante los mencionados choques en el distrito de Bint Ybeil de la ciudad de Aitarun, en la frontera con Israel, según informó la agencia oficial libanesa NNA.

Estos choques coincidieron con el anuncio de las Fuerzas de Defensa de Israel de que iba a bombardear "infraestructura" de Hizbulá en el Dahie, los suburbios del sur de Beirut feudo del grupo chií.

Sobre estos bombardeos, la NNA recogió "un violento ataque contra la zona de Laylaki en los suburbios del sur, así como otro contra la localidad de Zalaya, en el oeste del Valle de la Bekaa.

Según el Centro de Operaciones de Emergencia del Ministerio de Salud, tres civiles murieron, incluido un paramédico, en dos ataques en la localidad de Hanawiya, en el sur del país.

El primer bombardeo hirió a dos civiles y, cuando el paramédico llegó para atenderlos, las fuerzas israelíes lanzaron un segundo ataque aéreo, matando a los tres.

Otro bombardeo se saldó con un muerto y ocho heridos en la zona de Al Housh, también en el sur del Líbano, de acuerdo a la misma fuente del Ministerio de Salud libanés.

Desde el inicio del conflicto, los ataques aéreos israelíes contra el Líbano han causado 570 muertos y más de 1.400 heridos, y han provocado el desplazamiento forzoso de 667.000 personas.