El Pentágono desmantela oficinas que habrían investigado el bombardeo a la escuela en Irán

El año pasado, Hegseth recortó todas las instituciones que, a su entender, no contribuían al objetivo de "letalidad", y por ello afectaron al grupo encargado de limitar el riesgo para los civiles, conocido como el Centro de Excelencia para la Protección Civil, según el portal Politico.

La decisión, que seguía la estela del recorte en la Administración más generalizado que llevó a cabo el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cuando volvió a la Casa Blanca para su segundo mandato, ha empeorado la capacidad estadounidense para proteger a los civiles en medio de su mayor campaña aérea en décadas, afirma el medio.

Los 200 empleados que se dedicaban a controlar los daños a civiles, incluyendo los de esa oficina, se han reducido en casi un 90 %, a menos de 40, según dos funcionarios actuales y anteriores, y otra tercera fuente, según la información del medio.

El Pentágono investiga ahora su responsabilidad en lo que podría ser la peor matanza de civiles causada por Estados Unidos desde 2003.

Tras días de dudas sobre la autoría del bombardeo, el diario The New York Times informó este miércoles que Estados Unidos fue el responsable del ataque que costó la vida a unas 180 personas en el primer día de la guerra en Irán que ya llega a su día número 12.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El diario, que cita a funcionarios estadounidenses y otras personas familiarizadas con la investigación, asegura que el ataque del 28 de febrero contra el edificio del colegio de primaria Shajarah Tayyebeh se debió a un error de selección de objetivo por parte del Ejército de Estados Unidos, que atacó una base iraní adyacente a la escuela.

Preguntado por esa información, el presidente estadounidense, Donald Trump, quien hasta ahora ha acusado a Irán del ataque al colegio, dijo este miércoles a la prensa que "no sabe nada al respecto".