Pakistán bombardea Kabul y ataca depósitos de combustible en Afganistán

"El régimen militar paquistaní ha bombardeado nuevamente Kabul, Kandahar, Paktia, Paktika y algunas otras zonas. En algunos lugares atacaron viviendas de civiles, lo que ha provocado la muerte de mujeres y niños", escribió en X el portavoz del régimen afgano, Zabihullah Mujahid.

El portavoz añadió que los bombardeos también alcanzaron un depósito de combustible de la aerolínea privada Kam Air cerca del aeropuerto de Kandahar, que según los talibanes suministra combustible a aerolíneas civiles y a aeronaves de Naciones Unidas, en la ciudad donde reside el líder supremo talibán, Hibatullah Akhundzada.

"El Emirato Islámico condena este crimen y esta agresión flagrante en los términos más enérgicos, y, si Dios quiere, esta injusticia no quedará sin respuesta", agregó Mujahid.

Los ataques se producen dos semanas después de que Pakistán bombardeara Kabul el pasado 27 de febrero, en el inicio de la actual escalada entre ambos países, que ya ha dejado decenas de muertos en ambos lados.

Según informó en X el portavoz de la Policía de Kabul, Khalid Zadran, los ataques dejaron al menos cuatro muertos y quince heridos en una zona residencial de la capital afgana, entre ellos mujeres y niños.

El pasado domingo, el ministro de Defensa talibán, Mohammad Yaqoob Mujahid, advirtió de que Kabul atacaría Islamabad si Pakistán volvía a bombardear la capital afgana y aseguró que sus fuerzas están preparadas para un conflicto prolongado.

Pakistán ha asegurado en ocasiones anteriores que sus ataques en territorio afgano tienen como objetivo bases del grupo insurgente Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP), o talibanes paquistaníes, a quienes responsabiliza de la violencia en su país y de operar con el respaldo de los talibanes afganos.

El Gobierno talibán, sin embargo, ha negado reiteradamente que el TTP opere desde Afganistán o que su territorio se utilice para planificar ataques contra Pakistán.