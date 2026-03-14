Cuatro ejemplares de lobo mexicano llegan a Durango tras estar en peligro de extinción

En un comunicado emitido este sábado, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), a través de la Subsecretaría de Biodiversidad y Restauración Ambiental, señaló que el lugar de reintroducción se ubica en la comunidad forestal de El Tarahumar y Bajíos del Tarahumar, en el municipio de Santa Catarina de Tepehuanes.

En la nota la Semarnat expuso que en el marco del programa binacional México-Estados Unidos, para la recuperación del lobo mexicano y del programa Saving Animals From Extinction (SAFE) "se programaron traslados de ejemplares hacia México, y el primero de ellos hacia el nuevo sitio en Durango se llevó a cabo el 13 de marzo, con la llegada de cuatro ejemplares".

Previamente, señaló la dependencia, los lobos mexicanos fueron sujetos a inspecciones sanitarias y revisiones por autoridades ambientales para luego ser transportados hasta el citado lugar, "donde permanecerán de manera temporal en un recinto de preliberación que permitirá su adaptación al entorno antes de su liberación en vida silvestre".

Además, como parte de los trabajos de cuidado y protección, se llevará cabo un seguimiento intensivo mediante radiotelemetría y monitoreo con trampas-cámara, esto con el objetivo de evaluar su adaptación, desplazamientos y uso del hábitat.

También se trabajará de cerca con las comunidades rurales para promover la coexistencia entre las actividades productivas y la conservación de la fauna silvestre.

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La Semarnat indicó que la reintroducción del lobo mexicano "representa un avance significativo" en los esfuerzos de México y Estados Unidos para la recuperación de esta especie en peligro de extinción, y un éxito más para la conservación de la vida silvestre en México.

En el programa por México participan la Dirección General de Vida Silvestre (DGVS) de la Semarnat, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), el gobierno de Durango, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

Mientras que por Estados Unidos participan el Arizona Game and Fish Department; el New Mexico Department of Game and Fish y el U.S. Fish and Wildlife Service.