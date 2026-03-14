El papa vincula credibilidad de instituciones vaticanas a una justicia eficaz e imparcial

"Cuando la justicia es ejercida con integridad y fidelidad a la verdad, ella se convierte en un factor de estabilidad y de confianza en el interior de la sociedad, generando como consecuencia natural la unidad", señaló en su discurso .

En este sentido, destacó que en el contexto de la Ciudad del Vaticano la administración de justicia "no se limita a resolver controversias", sino que también contribuye "a la tutela del orden jurídico y a la credibilidad de las instituciones".

Asimismo, remarcó que las garantías procesales, la imparcialidad de los jueces, la efectividad del derecho de defensa y la duración "razonable" de los procesos son condiciones que dan autoridad a la función jurisdiccional y ayudan a la estabilidad institucional.

"La administración de la justicia, de hecho, contribuye también a la tutela de aquel valor de unidad que constituye un elemento esencial de la vida eclesial", afirmó.

El pontífice, que presidió este acto por primera vez desde su elección, afirmó que la justicia, cuando se ejerce con equilibrio y fidelidad a la verdad, se convierte en "uno de los factores más sólidos de unidad de la comunidad".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Sostuvo además que esta labor en la Iglesia "no es un mero ejercicio técnico de la norma", sino un ministerio que exige competencia jurídica, sabiduría y "una búsqueda constante de la verdad".

"Allí donde no haya verdadera justicia, no puede subsistir ni siquiera un auténtico derecho, puesto que el derecho mismo nace del reconocimiento de la verdad del ser y de la dignidad de cada persona", afirmó.

Durante su intervención recordó además una enseñanza de san Agustín al advertir de que "sin justicia no se puede administrar el Estado" y que de esta misma forma, es imposible que se tenga el derecho en un estado e el que no se tiene justicia.