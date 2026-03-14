RDC dice que ataque en Goma también mató a un rebelde y a un agente de seguridad privada

Estos detalles revelados por el Gobierno de la RDC en un comunicado no coinciden con la información difundida esta semana por la Misión de Estabilización de la ONU en la RDC (MONUSCO), que identificó a las dos otras víctimas del ataque como "dos civiles".

"El Gobierno de la República Democrática del Congo anuncia la apertura de una investigación judicial tras la muerte de la señora Karine Buisset, ciudadana francesa y miembro del personal de UNICEF, así como de otras dos personas -un miembro del M23 y un agente de seguridad privada- según las primeras informaciones comunicadas por fuentes humanitarias y de la ONU", afirmó el comunicado gubernamental.

"El Gobierno hace un llamamiento a la plena cooperación internacional, en particular con las autoridades francesas, las Naciones Unidas y las organizaciones internacionales competentes, con el fin de garantizar una investigación exhaustiva, imparcial y transparente", añadió.

El ataque ocurrió la madrugada del pasado miércoles en el barrio de Himbi, en Goma, capital de la provincia de Kivu del Norte, que está controlada por el M23, apoyado por Ruanda y que denunció el incidente.

El representante especial adjunto del secretario general de la ONU en la RDC, Bruno Lemarquis, exigió una investigación "rápida, independiente y creíble, para así identificar a los responsables y llevarlos ante la justicia".

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Desde que los presidentes congoleño, Félix Tshisekedi, y ruandés, Paul Kagame, firmaron en Washington el pasado 4 de diciembre un acuerdo de paz para acabar con el conflicto en el este de la RDC, ambas partes se han acusado mutuamente de violar el pacto.

Este pacto se suma a los esfuerzos de mediación auspiciados por Catar entre el Gobierno congoleño y el M23, que el 15 de noviembre rubricaron en Doha un acuerdo marco para avanzar hacia el fin del conflicto.