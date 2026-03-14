Trump afirma que Irán “está totalmente vencido” y “quiere un acuerdo” que él no aceptaría

El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó el viernes que Irán “está totalmente vencido” y “quiere un acuerdo”, aunque él no aceptaría esa última posibilidad, tras dos semanas del inicio de la guerra en Oriente Medio.

“Los medios que difunden información falsa odian reportar lo bien que se ha desempeñado el ejército de Estados Unidos contra Irán”, que “está totalmente vencido y quiere un acuerdo, pero no un acuerdo que yo aceptaría”, escribió Trump en su red Truth Social sin dar precisiones sobre el asunto.

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Ataque contra la embajada de EEUU en Irak

Un ataque con dron fue lanzado contra la embajada de Estados Unidos en Bagdad el sábado al amanecer, informó un alto funcionario de seguridad iraquí, mientras un periodista de la AFP observó humo negro sobre el complejo diplomático.

“Un dron atacó la embajada”, indicó a la AFP el responsable de seguridad. Un segundo funcionario también confirmó la agresión contra la embajada.

Este ataque se produce tras una serie de bombardeos dirigidos el sábado antes del amanecer contra un influyente grupo armado proiraní, que dejaron dos muertos en la capital iraquí, según fuentes de seguridad.