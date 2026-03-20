La artista española Nieves González desvela en Londres su cuadro de la cantante Lily Allen

La obra, propiedad de la intérprete, permanecerá en exposición pública durante un año como parte de la colección contemporánea del museo londinense, según reveló la directora, Victoria Siddall.

Allen, de 40 años, destacó que la pintura "captura muchas facetas del álbum -fuerza, poder, vulnerabilidad, determinación y confusión, entre otras cosas-" y añadió que se alegraba de que ahora pueda apreciarse en un lugar que forma parte de la historia cultural británica.

La cantante encargó la obra a González, especializada en reinterpretaciones contemporáneas del barroco, para la portada de su quinto álbum, inicialmente lanzado en formato digital en octubre de 2025 y que se convirtió en el más escuchado de un artista británico ese año, con más de 300 millones de reproducciones.

González, de 29 años, explicó que trató de hallar un equilibrio entre tradición y contemporaneidad.

"Quería una imagen íntima y directa, pero también poderosa, mostrar su fuerza y sabiduría a través de la mirada de las mujeres contemporáneas que somos", afirmó, según recoge un comunicado.

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"Tener este retrato en la National Portrait Gallery es una oportunidad enorme, porque este espacio decide quién forma parte de la historia de una sociedad", agregó la artista nacida en Huelva.