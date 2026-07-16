Limpio: se hizo pasar por compradora de su celular robado y logró la captura del presunto ladrón

Una estrategia de la propia víctima permitió la captura de un presunto autor de hurto agravado en la ciudad de Limpio. El afectado se hizo pasar por interesado en comprar el celular que le habían robado, pactó un encuentro con el vendedor y dio aviso a la Policía, que concretó la aprehensión del sospechoso y recuperó parte de los objetos sustraídos.

El procedimiento fue realizado por agentes de la Comisaría 9ª Central sobre la calle San Cayetano y la ruta PY03 General Elizardo Aquino. El detenido fue identificado como Pedro Simón Baeza Mattesich, de 29 años, conocido en la zona como “Simón”.

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El robo ocurrió en un consultorio de psicología

De acuerdo con el informe policial, el hurto agravado ocurrió durante la madrugada del 10 de julio en un consultorio de psicología ubicado sobre la calle San Agustín casi avenida San José, en Limpio.

Del lugar fueron robados un televisor de 32 pulgadas, una notebook, una guitarra electroacústica, un parlante JBL y un teléfono celular, además de otros objetos de valor.

El comisario José Acosta, jefe de la Comisaría 9ª de Limpio, explicó que la víctima entregó a los investigadores imágenes de circuito cerrado en las que se observa al presunto autor vigilando el local antes de forzar el acceso e ingresar al establecimiento.

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La víctima simuló ser compradora

Días después del robo, el propietario encontró una publicación relacionada con su celular y decidió hacerse pasar por un posible comprador.

Según relató el comisario Acosta, el sospechoso aceptó concretar la venta y fijó un punto de encuentro. En forma paralela, la víctima alertó a los agentes policiales, que montaron un operativo en la zona.

Cuando el presunto autor llegó al sitio acordado, intentó escapar al notar la presencia policial. Sin embargo, fue perseguido y reducido a pocos metros del lugar.

Durante la intervención, los uniformados recuperaron el teléfono celular Redmi denunciado como robado.

Había salido de prisión hace apenas dos meses

El jefe policial señaló que el detenido posee antecedentes por hurto, hurto agravado y tenencia sin autorización de sustancias estupefacientes.

“Salió recién de la cárcel. Hace dos meses recuperó su libertad y nuevamente volvió a delinquir”, afirmó Acosta.

El comisario agregó que el sospechoso es ampliamente conocido en el barrio con el alias de “Simón” y sostuvo que su detención representa un alivio para los vecinos.

“Esperemos que vuelva a estar privado de su libertad, porque mantiene en zozobra al barrio”, expresó.

La Fiscalía ordenó que permanezca detenido

El procedimiento fue comunicado al fiscal de turno de la Unidad Penal Nº 1 de Limpio, Víctor Villaverde, quien dispuso que el aprehendido permanezca recluido en la Comisaría 9ª mientras continúan las investigaciones.

La Policía también informó que, según las imágenes de circuito cerrado, en el hecho habría participado una mujer, cuya identidad aún no fue determinada, por lo que las averiguaciones continúan para recuperar el resto de los objetos robados y esclarecer completamente el caso.