Video: incendio en depósito de bomberos bajo el viaducto de Madame Lynch

Un incendio afectó este martes el depósito de la Compañía K11 del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay (CBVP), ubicado bajo el viaducto de las avenidas Madame Lynch y Eusebio Ayala, en Asunción. El fuego fue controlado rápidamente, aunque dejó importantes daños materiales y destruyó documentos, herramientas y equipos utilizados por los voluntarios.

El capitán José Martínez, de la Compañía K11, señaló que el siniestro habría sido provocado por personas en situación de adicción que frecuentan el lugar. Según explicó, un colchón ubicado junto a la puerta del depósito habría sido incendiado, lo que permitió que las llamas alcanzaran la estructura de madera.

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Rápida intervención evitó un daño mayor

Martínez indicó que el incendio pudo ser sofocado gracias al aviso oportuno de efectivos de la Unidad Motorizada, que se encontraban en las inmediaciones y alertaron a los bomberos.

“El fuego comenzó en un colchón que estaba al lado de la puerta de madera. Aparentemente lo prendieron y las llamas se propagaron hacia el depósito”, relató.

El oficial lamentó que, aunque el incendio no dejó personas heridas, sí ocasionó pérdidas materiales de consideración.

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Se perdieron documentos y equipos de trabajo

En el depósito se almacenaban materiales prehospitalarios, equipos estructurales de combate de incendios, herramientas, motosierras, materiales de instrucción y documentos que forman parte de la memoria institucional de la compañía.

Martínez explicó que los estantes metálicos evitaron que el fuego se extendiera a otros sectores, aunque las llamas alcanzaron varios de los elementos guardados.

“Tenemos documentos, herramientas y equipos de mucho valor para la compañía. Lo que más lamentamos es la pérdida del material que utilizamos para nuestro trabajo diario”, expresó.

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Es el segundo ataque al mismo depósito

El capitán recordó que no es la primera vez que la compañía sufre hechos de vandalismo. Señaló que anteriormente desconocidos rompieron uno de los vidrios del depósito, que posteriormente debió ser reemplazado por una chapa metálica.

“Esta ya es la segunda vez que nos pasa. Ojalá que no vuelva a ocurrir”, manifestó.

Según relató, personas con problemas de adicción suelen instalarse bajo el viaducto, donde duermen, consumen sustancias y protagonizan peleas frecuentes.

Reclaman medidas para evitar nuevos hechos

Martínez sostuvo que la Compañía K11 mantiene una buena coordinación con efectivos de la Comisaría 2ª de Fernando de la Mora, que prestan apoyo cuando la situación lo requiere. Sin embargo, consideró que la presencia constante de personas en situación de adicción dificulta prevenir este tipo de incidentes.

El bombero reconoció que la cantidad de personas que permanecen en la zona disminuyó en los últimos tiempos, aunque el problema persiste y continúa representando un riesgo tanto para las instalaciones como para quienes trabajan en el lugar.