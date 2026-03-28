Kenia defiende el multilateralismo en una era marcada por "perturbaciones impredecibles"

"Hoy, los marcos multilaterales de larga data que alguna vez sustentaron la cooperación internacional se están erosionando progresivamente, a medida que surgen nuevas corrientes de unilateralismo y doctrinas de soberanía nacional", afirmó Ruto en Nairobi en la decimonovena edición de la Conferencia de Embajadores de Kenia.

El presidente subrayó que "los acontecimientos recientes, incluido el conflicto en curso en Oriente Medio, subrayan la rapidez con que las tensiones globales pueden perturbar la estabilidad económica".

En respuesta a esta realidad global, Ruto apostó por "una política exterior pragmática" basada en "el respeto mutuo y el beneficio compartido, sin dejar de ser firmes en el avance de nuestra soberanía, la preservación de nuestra autonomía estratégica y la protección de nuestros intereses nacionales a largo plazo".

Asimismo, el mandatario abogó por la "defensa del multilateralismo" y por el impulso de la reforma de las instituciones multilaterales, incluido el Consejo de Seguridad de la ONU, para ser "más representativas, más eficaces y verdaderamente adecuadas a su propósito".

Ruto destacó, además, el creciente papel de Kenia como promotor de "diálogo internacional relevante".

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En ese sentido, el líder keniano recordó que Nairobi acogerá en mayo próximo la Cumbre África-Francia, la primera que se celebra fuera de la francofonía, que proporcionará "una plataforma estratégica para redefinir la asociación de África con Francia en materia de comercio, inversión y cooperación industrial".

Gracias a su ubicación geoestratégica y sus políticas económicas, Kenia es a menudo identificada por la comunidad internacional como una potencia estabilizadora del Cuerno de África y un socio fiel de Occidente.