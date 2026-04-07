El Ejército israelí lamenta los "daños colaterales" a una sinagoga en Irán

Preguntado por EFE acerca de los fuertes daños causados por el ataque a la sinagoga Rafi Niya, situada cerca de la plaza Palestina de la capital iraní, el Ejército indicó que no iba dirigido contra ningún lugar de culto, sino contra "un alto comandante en el cuartel general de emergencia Jatam al Anbiya" en Teherán.

"Las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel) lamentan los daños colaterales a la sinagoga y recalcan que el ataque iba dirigido contra un alto mando militar de las fuerzas armadas del régimen, no contra ningún lugar de culto", dijo.

La agencia iraní Mehr mostró imágenes de la sinagoga, que quedó en ruinas.

Irán acoge una de las mayores minorías judías de Oriente Medio, con unos 9.000 judíos en el país islámico de 90 millones de habitantes, una cifra que ha menguado desde los 110.000 que había antes de la Revolución Islámica de 1979 liderada por el ayatolá Ruholá Jomeiní.

Tras la revolución, se produjo un éxodo de judíos iraníes a Israel, espoleados en parte por ejecuciones de magnates hebreos, pero más tarde la situación mejoró y esta comunidad asegura sentirse respetada en la República Islámica a pesar de la enemistad entre Teherán y Tel Aviv, según explicaron a EFE fuentes de esta minoría.