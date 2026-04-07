La Bolsa de Londres baja 0,84 % lastrada por la industria militar tras el receso de Pascua

El índice principal londinense, el FTSE 100, retrocedió 87,50 puntos hasta 10.348,79, mientras que el secundario, el FTSE 250 -que agrupa a empresas más pequeñas en general británicas-, bajó un 0,40 % o 85,85 puntos hasta los 21.556,45 enteros.

Londres, en línea con otras plazas bursátiles europeas, cerró este martes con pérdidas mientras el mercado sigue pendiente de los próximos acontecimientos de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, a horas de que se cumpla el ultimátum impuesto por el presidente estadounidense, Donald Trump, para que Teherán acepte un acuerdo que permita reabrir el estrecho de Ormuz.

A la hora del cierre de la sesión bursátil, alrededor de las 16.00 GMT, el barril de petróleo brent se situaba ligeramente por debajo de los 110 dólares.

En este contexto, las principales perjudicadas en el parqué británico fueron las firmas del sector de la defensa, encabezadas por las contratistas militares Melrose Industries, que perdió un 4,30 %, y la empresa aeroespacial Rolls-Royce Holdings, que cedió por su parte un 3,86 %.

El podio de perdedores de la City londinense lo completaron los grandes almacenes Marks & Spencer, cuyas acciones disminuyeron un 3,45 %.

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Por el contrario, entre los beneficiados de la jornada estuvieron la tabacalera Imperial Brands, que sumó un 2,01 %, la cadena de tiendas de videojuegos Games Workshop Group, que añadió un 1,98 %, y la compañía de energía y metales Metlen, que se incrementó un 1,80 %.