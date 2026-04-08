Indígenas protestan ante el Supremo brasileño por una línea férrea que cruzará la Amazonía

Representantes de los pueblos originarios, que participan esta semana en una acampada anual en Brasilia, afirmaron a EFE que temen los impactos medioambientales del proyecto de ferrocarril, conocido como 'Ferrogrão', y la expansión de la agricultura que este puede conllevar.

El cacique Manoel Mundurukú apuntó al uso de pesticidas en los cultivos de soja que afectan negativamente a la salud de los miembros de las etnias.

"El sector agropecuario ya viene causando muerte desde 2020 y eso va a empeorar con la 'Ferrogrão'", declaró el líder indígena.

En la misma línea, el activista Angelo Madson Tupinambá denunció que el proyecto fue pensado de "forma colonial" y sin tener en cuenta la historia y las demandas de los pueblos indígenas.

"Estos proyectos priorizan el gran capital financiero de empresas como Cargill", dijo, en referencia al gigante estadounidense del sector de cereales que tiene una fuerte presencia en el interior de Brasil.

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Después de una pausa en el juicio, la Corte Suprema vuelve a discutir esta semana la legalidad de una reducción en la superficie del Parque Nacional del Jamanxim, una vasta área de 8.600 kilómetros cuadrados de selva amenazada por la deforestación.

Los nuevos límites del parque fueron establecidos por una ley aprobada en 2017 con el fin de posibilitar la construcción de la 'Ferrogrão', pero un partido de izquierdas presentó una denuncia contra la norma ante el máximo tribunal al alegar un retroceso en la protección del medioambiente.

La línea de ferrocarril de 900 kilómetros busca unir la ciudad de Sinop, uno de los principales centros de cultivo de soja del país, con el puerto de Miritituba, situado a orillas del río Tapajós, en plena Amazonía.

Frente a las críticas de los indígenas, el poderoso sector agropecuario del país considera que la construcción de la 'Ferrogrão' es esencial para acortar y abaratar el transporte de sus productos hasta los puertos del océano Atlántico.