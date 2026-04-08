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08 de abril de 2026 - 17:55

La bolsa de São Paulo renueva su récord histórico a pesar de las pérdidas de Petrobras

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São Paulo, 8 abr (EFE).- La Bolsa de São Paulo creció este miércoles un 2,09 % y renovó su máximo histórico en la primera jornada del alto el fuego entre Estados Unidos e Irán.

Por EFE

El Ibovespa, índice de referencia del parqué brasileño, cerró la jornada en los 192.201 puntos básicos en su séptima sesión consecutiva al alza, en la que cerca de la apertura llegó a superar las 193.700 unidades, incluso con el viento en contra de Petrobras.

Tras permanecer todo el día en rojo, las acciones de la empresa estatal se derrumbaron un 3,92 % en línea con el petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés), que cayó este miércoles un 16 % respecto al cierre anterior.

En el mercado de divisas, el real se apreció un 1,01 % frente al dólar, que acabó la jornada cotizado a 5,103 reales para la venta y 5,102 reales para la compra en el tipo de cambio comercial brasileño.

Con este nuevo dato y a mitad de semana, la bolsa paulista ya acumuló una subida del 2,21 %, tras haberse llevado dos tímidas ganancias este lunes (0,06 %) y martes (0,05 %).

La minera Vale integró la marea verde de este miércoles con un crecimiento del 2,27 %. Lo mismo los grandes bancos, con Bradesco (+5,0 %) a la cabeza.

Inmediatamente detrás están Banco do Brasil, con una suba del 4,48 %; Itaú Unibanco, que creció 3,50 %; y Santander, con 2,11 %.

Las mayores ganancias de la sesión quedaron en manos de la desarrolladora inmobiliaria Alphaville SA (22,37 %) y la empresa de bienes de capital Inepar (18,92 %).

Del otro lado, los mayores perjudicados de la jornada fueron la red de centros médicos Oncoclinicas do Brasil (-17,09 %) y la compañía de logística y transporte Sequoia (-10,0 %).

El volumen financiero en la bolsa de São Paulo rondó hoy los 42.535 millones de reales (unos 8.345 millones de dólares / 7.157 millones de euros), en 5,2 millones de operaciones.