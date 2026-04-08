Pakistán confirma que Irán asistirá a las negociaciones de paz con EE. UU. en Islamabad

"El presidente Pezeshkian reafirmó la participación de Irán en las próximas negociaciones y expresó su reconocimiento a los esfuerzos de Pakistán", publicó Sharif en su cuenta en X.

La conversación se produce horas después del anuncio de una tregua de 14 días entre Irán y Estados Unidos mediada por Islamabad, que logró frenar la amenaza más grave hasta la fecha de Donald Trump solo diez minutos antes de que venciera el plazo límite fijado contra Irán.

Durante la conversación, Pezeshkian agradeció el papel mediador de Pakistán para alcanzar este cese de hostilidades, mientras Sharif destacó la "sabiduría y sagacidad" de la cúpula iraní al aceptar el alto el fuego y la oferta de diálogo en suelo paquistaní.

La base de la negociación será un plan de diez puntos presentado por Teherán esta madrugada para poner fin a 40 días de guerra.

La propuesta iraní, que servirá de hoja de ruta para la cita del viernes, incluye el levantamiento de las sanciones internacionales y la retirada de las tropas estadounidenses de la región a cambio de un compromiso iraní de no fabricar armas nucleares y garantizar el paso seguro por el estrecho de Ormuz.

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La urgencia de estas conversaciones se debe a la extrema tensión vivida en la madrugada del miércoles, cuando el presidente estadounidense, Donald Trump, estuvo a diez minutos de ordenar un ataque contra infraestructuras críticas en Irán al vencer un ultimátum para la reapertura de Ormuz.

El escenario es complejo debido a la postura de Israel, que no ha hecho declaraciones oficiales y ha informado de ataques desde Irán posteriores al anuncio.

Se espera que el vicepresidente de EE. UU., JD Vance, encabece la delegación de Washington el viernes, que podría poner fin a una guerra de 40 días que ha causado miles de muertos y una grave crisis energética mundial.