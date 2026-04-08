Sánchez considera intolerables los ataques de Netanyahu al Líbano tras el alto el fuego

"No debe haber impunidad ante estos actos criminales", incidió en la red social X, después de que los ataques de Israel, tras el acuerdo entre Estados Unidos e Irán, hayan causado al menos 254 muertos y 1.165 heridos en el Líbano.

En esa línea, Sánchez escribió que "toca hablar claro" y pidió que el Líbano forme parte del alto el fuego y que la comunidad internacional condene esta "nueva violación del derecho internacional"

Además, reclamó a la Unión Europea que suspenda su acuerdo de asociación con Israel.

A su vez, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, agradeció el trabajo de Pakistán para alcanzar el alto el fuego en Oriente Medio y ofreció el apoyo de España, según publicó también en X.

El jefe de la diplomacia española informó de que había hablado con su colega paquistaní, Ishaq Dar, y destacó que España trabaja para que el Líbano esté incluido en el alto el fuego, cesen todos los ataques en Oriente Medio, se garantice el paso libre por el estrecho de Ormuz y se ponga fin a la guerra.