Francia convoca un G7 de Finanzas en Washington para tratar impacto de crisis en O. Medio

En una entrevista en France Info, el ministro francés de Economía, Roland Lescure, informó de que viajará la próxima semana a Washington, donde presidirá un G7 de ministros de Finanzas el próximo miércoles, con el objetivo de reforzar la cooperación entre los miembros del G7 (Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Reino Unido y Japón).

Según explicó Lescure, este encuentro busca "coordinarse, intercambiar información, evaluar los diagnósticos y actuar" frente a la volatilidad de los mercados energéticos.

"Estamos ante una situación extremadamente cambiante que requiere coordinación internacional", subrayó.

Lescure consideró que esa reunión permitirá analizar las consecuencias económicas del conflicto, incluyendo el suministro energético, pero también la inflación y la estabilidad de los mercados.

Asimismo, espera que los ministros de Finanzas del G7 evalúen medidas para mitigar el impacto sobre consumidores y empresas.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El ministro, cuyo país ejerce este año la presidencia rotativa del G7, recordó que la acción conjunta del grupo ya ha permitido medidas concretas recientemente.

"Gracias a la acción del G7, gracias a la acción de Francia, hemos liberado reservas estratégicas para asegurar que haya petróleo disponible en todo el mundo, incluso en zonas donde escasea", declaró el ministro de Economía y Fianzas.

E insistió en que la actual crisis demuestra la necesidad de una respuesta colectiva. "Francia actúa, pero no actúa sola", recalcó Lescure, al señalar un contexto marcado por la fragilidad del alto el fuego entre Estados Unidos e Irán y la incertidumbre sobre la evolución del conflicto en Oriente Medio.

En clave interna, Lescure calculó que el coste de la guerra en Oriente Medio para las finanzas públicas francesas, "si se prolonga durante todo el año, ascenderá a unos 4.000 millones de euros".

Por otra parte, instó a los distribuidores de combustible en Francia a trasladar rápidamente la caída "histórica" ​​de los precios del petróleo tras el anuncio de la tregua en Irán.

"Subió rápidamente, tiene que bajar rápidamente", declaró el ministro, quien hoy se reúne con los actores clave del sector, desde refinerías hasta distribuidores para hacerles esa petición.