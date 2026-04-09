Los Javis competirán en el Festival de Cannes con 'La bola negra'

La película está protagonizada por el cantante Guitarricadelafuente, que debuta como actor, y que estará acompañado por Miguel Bernardeau, Carlos González, Milo Quifes y Lola Dueñas, además de contar con dos colaboraciones de lujo, las de Penélope Cruz y Glenn Close.

Frémaux destacó la aparición 'brillante' de Cruz pese a que tiene un papel pequeño en el filme.

'La bola negra’ narra las vidas interconectadas de tres hombres gays en tres épocas distintas: 1932, 1937 y 2017.

Una parte del filme estará inspirada en la obra homónima que dejó inconclusa Federico García Lorca, de la que se conservan tan solo cuatro páginas y que contaba con un protagonista homosexual. Y del diario de un amigo suyo que contaba cómo el granadino pensaba desarrollarla.

"Es la metáfora del rechazo, muchas personas que estamos en los márgenes convivimos con esa bola negra dentro", explicó Calvo en la presentación del rodaje del filme.

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Mientras que Ambrossi señaló que será una película "muy ambiciosa creativamente" y prometió "una experiencia cinematográfica de cine, de disfrute, un viaje sobre lo que significa ser maricón a lo largo del tiempo".

'La bola negra' es el segundo largometraje dirigido por 'los Javis' tras 'La llamada' (2017), el filme con el que se dieron a conocer al gran público y que adaptaba su obra de teatro homónima. Consiguió cinco nominaciones a los Premios Goya, con un único premio, a mejor canción original, para Leiva.

Anteriormente habían sorprendido con la webserie 'Paquita Salas', que posteriormente pasó a la televisión convencional (2016-2019), a la que siguieron 'Veneno' (2020) y 'La mesías' (2023).

Esta última fue la serie sorpresa de 2023 y fue la triunfadora de los Premios Feroz que entregan los informadores cinematográficos españoles, con seis galardones, incluido el de mejor serie de drama.