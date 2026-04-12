Candidato presidencial Sánchez vota en Perú sin desprenderse de sombrero de Pedro Castillo

Sánchez, que fue ministro de Castillo y que pelea por pasar a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, ha asumido su legado con la intención de reivindicar al exmandatario, quien le cedió el emblemático sombrero con el que ganó las elecciones presidenciales de 2021.

El también congresista prometió liberar a Castillo y retomar su proyecto político. Castillo fue encarcelado y destituido el 7 de diciembre de 2022 cuando tras intentar un golpe de Estado para evitar su destitución por parte del Congreso, en medio del indicios de corrupción en su administración.

El congresista [nombre], prometió liberar a Castillo y retomar su proyecto político. Castillo fue encarcelado y destituido el 7 de diciembre de 2022 tras intentar un golpe de Estado para evitar su destitución por parte del Congreso, en medio de indicios de corrupción en su administración."

El izquierdista fue ministro durante el Gobierno de Castillo e integró en las listas de Juntos por el Perú a los miembros de Todo con el Pueblo, el partido creado por el expresidente, que no logró inscribirlo a tiempo para participar en estas elecciones generales.

Entre ellos se encuentran los hermanos del exgobernante José Mercedes e Irma Castillo, así como su cuñada, Lilia Paredes; y un sobrino, Cledin Vásquez Castillo.

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Más de 27,3 millones de peruanos están convocados este domingo a elegir a sus autoridades nacionales para el período 2026-2031, entre ellas la Presidencia, por la que han pasado ocho presidentes en los últimos diez años, en una espiral de crisis políticas.

En este proceso hay 35 candidatos presidenciales en contienda, y ninguno tiene posibilidades de alcanzar la mitad más uno de los votos en la primera vuelta para ser declarado ganador, por lo que habrá una segunda ronda entre los dos aspirantes más votados el próximo 7 de junio.