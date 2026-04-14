Al menos 16 muertos tras un naufragio en el lago Tanganica, en el este de la RD del Congo

El alcalde de Kalemie, Pierre Kamainza, indicó que entre los fallecidos había nueve adultos y siete niños, mientras que otros cinco pasajeros sobrevivieron al hundimiento y fueron rescatados, según recogieron medios locales este martes.

El incidente ocurrió este lunes debido al mal tiempo y a la sobrecarga en la embarcación, que transportaba pasajeros y mercancías.

La nave partió de la localidad costera de Kasama, que funciona como un punto de embarque para el transporte de personas y mercadería -principalmente productos agrícolas-, hacia el puerto de Kamkolombondo dentro de Kalemie, en la provincia de Tanganica.

Las autoridades señalaron que continúa la búsqueda de posibles víctimas, mientras refuerzan las medidas de seguridad, que incluyen el control de las embarcaciones y el uso obligatorio de chalecos salvavidas.

Este tipo de accidentes son frecuentes en las vías fluviales y lacustres de la RDC, donde las embarcaciones, a menudo precarias, suelen navegar sobrecargadas y las señalizaciones son prácticamente inexistentes.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La provincia de Tanganica limita con el lago del mismo nombre, que forma parte del cinturón de los Grandes Lagos en el este de África y consituye una frontera natural al este del país con Tanzania, Burundi y Zambia.