Carney tiene ahora una mayoría para enfrentarse a Trump y el impacto económico de Irán

El gobernante Partido Liberal de Carney ganó las tres elecciones parciales celebradas el lunes, lo que lo sitúa con 174 de los 343 diputados de la Cámara de los Comunes del Parlamento canadiense. A estos resultados se suma que, en los últimos meses, los liberales también han conseguido captar cinco diputados de la oposición (cuatro conservadores y un socialdemócrata).

La victoria en las urnas, lograda un año después de las elecciones generales celebradas en abril de 2025, que Carney ganó pero con una minoría de escaños, permite a los liberales gobernar con mayoría por primera vez en siete años y facilitará que el Ejecutivo se centre en su agenda política.

"El mundo está más dividido y es más peligroso. Los impactos de los conflictos en el extranjero y la aceleración del cambio tecnológico cada vez se sienten más aquí. Y el nuevo Gobierno de Canadá seguirá concentrado en lo que podemos controlar: construir una economía canadiense más fuerte, diversificar nuestros socios comerciales para aumentar nuestra independencia y apoyar nuestra prosperidad", afirmó Carney este martes en una rueda de prensa.

El jefe del Ejecutivo canadiense añadió que las prioridades inmediatas del Gobierno serán rebajar el costo de vida de los canadienses, aumentar la construcción de viviendas y agilizar las inversiones en grandes proyectos nacionales.

Aunque durante la rueda de prensa, Carney nunca mencionó a Trump, el trasfondo de las elecciones generales del 28 de abril de 2025 y de las elecciones parciales del lunes son los repetidos ataques del presidente de EE.UU. contra Canadá y la amenaza que supone para la economía del país.

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El 75 % de las exportaciones canadienses tenían como destino EE.UU. antes del regreso de Trump a la Casa Blanca en enero de 2025 y su decisión de imponer aranceles de hasta el 50 % a determinados productos canadienses.

Trump también ha expresado su intención de arrebatar a Canadá toda la producción de vehículos destinados a EE.UU., uno de los sectores clave de la economía canadiense.

Como señaló este martes Campbell Clark, el director de Política de uno de los periódicos más influyentes del país, The Globe and Mail, con la mayoría parlamentaria, ahora los liberales pueden finalmente decidir si compran los aviones F-35 de EE.UU. o la opción europea de los Saab Gripen, que han estado retrasando desde hace meses.

"Carney tiene ahora más margen para resistir las presiones comerciales de EE.UU. en este año en el que se revisa el T-MEC, pero también para asumir el golpe de aceptar concesiones que chocan con su marca", añadió Clark.

Carney ganó contra todo pronóstico las elecciones generales de 2025 por su agenda centrada en hacer frente a Trump y en reducir la dependencia económica y militar de Canadá con respecto a EE.UU.

Y los analistas señalaron este martes que la victoria en las tres elecciones parciales del lunes, especialmente la celebrada en una de las circunscripciones de Montreal, se puede atribuir al interés de los canadienses de contar con un Gobierno fuerte que haga frente a las presiones de Washington.

Un grupo de académicos de Ciencia Política de las universidades canadienses de Toronto, Quebec y Western explicó este martes en un artículo publicado en The Conversation que nuevos datos sobre las elecciones de 2025 indican que Carney y los liberales son considerados por una mayoría del electorado canadiense (el 57,8 %) como los más adecuados para gestionar la relación de Canadá con EE.UU. y Trump.

"Por ahora, los canadienses están satisfechos en gran medida con la elección estratégica que realizaron en abril de 2025", concluyeron.