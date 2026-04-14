Consejo Europeo y Emiratos analizan el impacto de las tensiones en el estrecho de Ormuz

Costa, que se encuentra de visita en Emiratos como parte de una gira regional, se reunió en Abu Dabi con el mandatario emiratí para analizar los acontecimientos regionales y sus repercusiones en materia de seguridad, informó la agencia de noticias oficial emiratí WAM.

Según este medio, ambas partes también abordaron "los ataques terroristas iraníes dirigidos contra civiles, instalaciones e infraestructuras civiles en EAU y otros países de la región, que constituyen una violación de las leyes y normas internacionales y socavan la seguridad y la estabilidad regionales".

En la reunión, Costa reafirmó la solidaridad del Consejo Europeo con EAU y otros países de la región en relación con las medidas que están adoptando para mantener su seguridad, la estabilidad y la seguridad de sus ciudadanos.

Asimismo, ambos representantes revisaron diversos aspectos de la cooperación y el trabajo conjunto entre EAU y la Unión Europea y sus Estados miembros, haciendo hincapié en su compromiso mutuo de apoyar las negociaciones sobre el Acuerdo de Asociación Económica Global y el Acuerdo de Asociación Estratégica.

En esta misma jornada, Catar animó a Estados Unidos e Irán a reanudar sus negociaciones en Islamabad para alcanzar una "solución integral" del conflicto que permita reabrir el estrecho de Ormuz, si bien insistió en que el futuro de esa estratégica vía marítima debe tratarse en coordinación con los países de la zona.