Ecuador pide a Paraguay que declare como "terroristas" a cinco grupos criminales

"El canciller paraguayo comprometió sus mejores esfuerzos para dar seguimiento al tema en las instancias competentes", se señaló en el escrito que fue leído tras una reunión entre ambas autoridades.

Estos grupos ya han sido declarados como "terroristas" por el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, en el marco de la "guerra" que declaró en 2024 contra el crimen organizado, y Los Choneros y Los Lobos también han recibido esa denominación por parte de Estados Unidos y Argentina.

El jefe de la diplomacia paraguaya llegó anoche a Ecuador y este martes mantuvo una reunión con Sommerfeld, con el principal objetivo de avanzar en la planificación de la visita del presidente Santiago Peña a Ecuador, prevista para julio próximo.

En la cita, los cancilleres también hablaron sobre los desafíos que enfrentan ambos países en materia de seguridad, tráfico de drogas, y lucha contra la delincuencia organizada transnacional, y afirmaron que, durante la visita de Peña, se firmará un acuerdo entre los ministerios del Interior que dará "un mayor dinamismo a la cooperación entre ambas instituciones".

Además, indicaron que ambos países emprenderán negociaciones para firmar un convenio de extradición.

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En el tema comercial, los ministros señalaron que es necesario que haya una mayor diversificación del intercambio de productos, con el objetivo de que se fortalezcan las cadenas productivas y la complementariedad, al tiempo de facilitar la inversión.

También ratificaron su voluntad de profundizar la cooperación técnica y comercial con especial énfasis en el sector agropecuario, y coincidieron en la importancia de que se revise el acuerdo complementario al instrumento de cooperación técnica agrícola, ganadera y pesquera suscrito en 2002.

"tenemos ya unos acuerdos, unos compromisos, y también miramos de forma positiva algunos de los acuerdos que podrán ser finalmente suscritos en la visita del presidente Peña al Ecuador", dijo Sommerfeld.

Ramírez, por su parte, indicó que la balanza comercial entre ambos países "todavía es muy limitada", pero que tiene "grandes oportunidades", por lo que se enfocarán en generar nuevas.

Adelantó que está en análisis un acuerdo de cielos abiertos para permitir una mayor conectividad aérea entre los países, pero que aún tienen que explorar todos los mecanismos de logística que permitan "acentuar las oportunidades de negocios que existen entre Ecuador y Paraguay".

Ecuador también aceptó la propuesta de Paraguay para celebrar el próximo 2 de septiembre la cuarta reunión de la comisión de coordinación permanente en Asunción.