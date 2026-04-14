El papa León XIV no pidió a los estadounidenses que exijan la destitución de Donald Trump

Internautas en X, Instagram y Facebook difunden una grabación en la que el papa aparece hablando en inglés, junto a la siguiente afirmación: “El papa acaba de lanzar la BÍBLIA a Trump, calificando la guerra en Irán de INJUSTA. Pide a los estadounidenses que convoquen al Congreso y exijan la destitución de Trump (sic)”.

“Muy acertadas las palabras del Papa en contra del autodenominado Emperador que tilda a los Presidentes de Dictadores como excusa para atacarlos y así apoderarse de los recursos de las naciones. Sigan unidos en una sola voz en contra del Emperador (sic)", comenta un usuario en una de las publicaciones.

HECHOS: El video que circula en línea es un fragmento descontextualizado de unas declaraciones que el papa hizo sobre la guerra en Irán a inicios de abril, como lo prueba una revisión de la secuencia original. Además, no hay evidencia de que el pontífice pronunciara las palabras que se le atribuyen contra Trump ni en sus redes sociales ni en medios de comunicación.

En primer lugar, una búsqueda inversa de imagen en Google Lens y un rastreo en línea localizó el video original, publicado el pasado 7 de abril en el portal web de la Santa Sede, Vatican News.

Una revisión del material completo, que corresponde a unas declaraciones que el papa ofreció a la prensa desde la localidad de Castel Gandolfo, comprueba que este no hizo ningún llamado para exigir la destitución del mandatario estadounidense.

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En dicho video, el pontífice hace un llamamiento a la paz en relación con la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán e invita a ponerse en contacto con congresistas y autoridades para pedir el fin de la guerra.

“Quisiera invitar a todos a rezar, pero también a buscar cómo comunicarse, quizás con los congresistas, con las autoridades, para decir que no queremos la guerra”, dijo el papa a la prensa.

En estas declaraciones, de las que también informó la Agencia EFE, el papa calificó de “inaceptable” la amenaza que el presidente Trump lanzó contra Irán a principios de abril sobre terminar con “toda una civilización”.

En ningún punto de la grabación se le escucha decir al pontífice las palabras en referencia a Trump que le achacan los mensajes en línea.

Tampoco hay rastro de un pronunciamiento similar en medios de comunicación o en las redes sociales del papa.

El pasado lunes, el mandatario estadounidense publicó en su red Truth Social un largo mensaje en el que criticó duramente al papa por sus críticas a la guerra en Irán y lo acusó de ser "débil contra el crimen y terrible en política exterior".

León XIV le respondió a bordo del avión papal asegurando que no tiene “miedo" de la Administración de Trump.

Cuestionado por la prensa en la Casa Blanca, Trump dijo que no piensa disculparse con el papa porque considera que este ha dicho cosas que “están mal”.

En definitiva, es falso que el papa León XIV haya pedido a los estadounidenses que convoquen al Congreso de EE.UU. y exijan la destitución del Trump. No existen rastros de esas declaraciones y la supuesta prueba es un video sacado de contexto en el que el papa habla sobre la guerra en Irán.