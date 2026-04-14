El petróleo de Texas cae un 8,5 % por expectativas de que EE.UU. e Irán vuelvan a negociar

Al término de la sesión, los contratos de futuros del WTI para mayo, el de referencia en EE.UU., recortaron 7,8 dólares respecto a la jornada del lunes.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sugirió este martes que las negociaciones con Irán para poner fin a la guerra se reanudarán de nuevo en Pakistán en los próximos dos días, aunque descartó que él mismo se vaya a personar en esa posible reunión.

En una entrevista telefónica con una enviada especial del diario The New York Post en Islamabad, Trump recomendó a la periodista permanecer los próximos días en la capital paquistaní y consideró clave el trabajo del general paquistaní Asim Munir en la parte mediadora.

El domingo de madrugada, las delegaciones de EE.UU. e Irán delegaciones abandonaron Pakistán sin un acuerdo y Trump ordenó a la Armada estadounidense bloquear el estrecho de Ormuz, como hizo Teherán tras el inicio de la guerra el pasado 28 de febrero.

Además, la Agencia Internacional de la Energía (AIE) revisó hoy notablemente a la baja sus previsiones sobre la demanda de petróleo para este año a la vista del conflicto en Oriente Medio, estimando una ligera caída respecto a la de 2025.

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La institución advirtió que la "destrucción de la demanda se extenderá" en un contexto de creciente escasez de suministro y precios promedio más altos debido a la crisis, que ya ha provocado "la mayor interrupción en el suministro de petróleo de la historia" y el mayor repunte mensual de precios jamás registrado, en marzo.