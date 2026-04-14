FMI avisa que condiciones para enfriar la inflación por la guerra son peores que en 2022

"El impacto actual (en la oferta de crudo) recuerda al repunte de los precios de las materias primas de 2022, momento en el que los bancos centrales lograron una desinflación exitosa sin provocar una recesión. ¿Podemos esperar el mismo resultado ahora? Existen motivos para dudarlo", explicó Gourinchas en una rueda de prensa para presentar el nuevo informe de Perspectivas Económicas Globales (WEO por sus siglas en inglés) del FMI.

El economista francés explicó que, entre otras cosas, hace cuatro años las expectativas de inflación eran más sensibles a nuevas subidas de precios después de que la pandemia lo encareciera casi todo y además, el shock de la invasión rusa reflejó "una curva de oferta agregada inusualmente pronunciada".

"Nuestro análisis revela que la curva de oferta es ahora mucho más plana, lo que hace que cualquier intento de los bancos centrales por orquestar la desinflación resulte más costoso en términos de desempleo", afirmó Gourinchas.

El WEO presentado hoy muestra que la guerra contra Irán restará al menos 2 décimas al crecimiento de la economía mundial este año, en el que ahora prevé un avance del 3,1 %, un impacto que sentirán especialmente las economías emergentes y dependientes de las importaciones energéticas.

Sin embargo, esos cálculos responden a un escenario moderado esbozado por el organismo que se basa en el supuesto de que la guerra se solventara a mediados de este año; también plantea otros dos posibles más adversos en los que el impacto del conflicto sería aún mayor, uno intermedio en el que el crecimiento global se reduciría en ocho décimas, hasta el 2,5 %, y el peor, en el que el crecimiento global caería al 2 %, trece décimas menos.

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Gourinchas dio idea de la gravedad del golpe a la oferta mundial de crudo que está suponiendo el cierre del estrecho de Ormuz derivado del conflicto, aunque admitió que el mundo tiene hoy más recursos para combatir este tipo de escenarios que hace cinco décadas.

En ese aspecto, el economista jefe del FMI subrayó que la actual sacudida "es comparable al shock de los precios del petróleo de 1974", pero puntualizó que la "economía mundial depende mucho menos del petróleo ahora" gracias a las renovables o la energía nuclear y apuntó que también "se ha vuelto mucho más eficiente en cuanto a la cantidad de petróleo que necesita para generar PIB".