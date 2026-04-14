FMI destaca capacidad de España de absorber el 'shock' energético gracias a las renovables

"Comparado a muchos otros países, España está relativamente en buena posición para hacer frente al 'shock'. El principal canal es a través de los precios del petróleo, porque, de nuevo, en lo relativo a los precios de los combustibles, la transmisión de esos precios está limitada por la alta proporción (de renovables) que tiene España", señaló Koeva, subdirectora de estudios económicos del FMI.

El informe de perspectivas económicas globales (WEO) publicado hoy por el organismo multilateral elevó las previsiones de inflación para España al 3 % para este año, por encima de la media de la zona euro y casi un punto por encima de lo esperado antes de la guerra iniciada por Estados Unidos e Israel contra Irán, que llevó a Teherán a cerrar por la fuerza el estrecho de Ormuz.

No obstante, Koeva recordó que el FMI espera que el patrón desinflacionario que mostraba España se mantenga a partir del próximo año si el 'shock' energético se mantiene limitado.