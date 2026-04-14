Gobierno uruguayo destaca inversión en Punta del Este de parte del sector privado

En el complejo en el que hoy funciona el Enjoy Punta del Este, se instalará el hotel Fasano Península, que además incluirá un centro comercial, un casino y residencias, todo en función de una inversión de hasta 500 millones de dólares.

Los representantes de la empresa se reunieron hoy con el presidente uruguayo, Yamandú Orsi, y la viceministra de Turismo, Ana Claudia Caram.

El Gobierno apunta a "tener inversiones de calidad" y una apuesta como esta "va a cambiar la realidad no solamente de Maldonado, sino a nivel país", indicó Caram.

Por su parte, el viceministro de Economía y Finanzas, Martín Vallcorba, coincidió en que este y otros proyectos que se concretarán en Punta del Este le darán "dinamismo y empuje" al destino y responden al esfuerzo del Gobierno por generar "un entorno propicio para la inversión".

Además del impulso turístico, las autoridades destacaron que la empresa mantendrá su plantilla de trabajadores y además generará nuevos puestos de trabajo.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El director de Relaciones Institucionales y Ventas de Enjoy Punta del Este y vicepresidente de la Cámara Uruguaya de Turismo, Javier Azcurra, manifestó que será fundamental "poder contar con todo el equipo", que incluye a más de 1.000 colaboradores, para sacar el proyecto adelante.

Además, Azcurra destacó que esta puede ser una oportunidad para que más turistas brasileños visiten el país.

Durante la temporada de verano, Uruguay registró un "crecimiento sostenido en la actividad turística", con divisas que alcanzaron los 928 millones de dólares, según datos del Ministerio de Turismo.

Entre diciembre de 2025 y febrero de 2026 ingresaron al país suramericano un total de 1.301.913 turistas y el lugar más visitado fue la ciudad de Punta del Este.

Entre los visitantes de la región se destaca que 900.385 llegaron de Argentina, 155.931 de Brasil, 27.856 de Chile y 25.453 de Paraguay. En tanto, arribaron 72.354 turistas de Europa y 53.383 de Estados Unidos.