Grupo de 17 países pide incluir al Líbano en esfuerzos de desescalada en Oriente Medio

"La continuación de la guerra en Líbano pone en riesgo la actual desescalada regional, que hemos recibido con satisfacción y que debe ser plenamente respetada por todas las partes", afirman los ministros de Exteriores en la nota.

Los firmantes condenan "en los términos más enérgicos" los ataques de Hizbulá contra Israel y los bombardeos israelíes sobre Líbano, así como los ataques a la misión de la ONU en el país (FINUL).

Subrayan la necesidad de aplicar plenamente la resolución 1701 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que regula el alto el fuego de 2006 y el despliegue del Ejército libanés y de la FINUL en el sur del país árabe.

Los ministros elogian asimismo la decisión del Gobierno libanés de prohibir las actividades militares de Hizbulá y de reforzar la autoridad del Estado en Beirut y el monopolio estatal de las armas.

El comunicado celebra la iniciativa del presidente del Líbano, Joseph Aoun, de abrir conversaciones directas con Israel e insta a los dos Gobiernos a aprovechar la actual "ventana de desescalada" entre Estados Unidos e Irán para avanzar hacia la paz en la región.

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Firman el texto asimismo Australia, Bélgica, Croacia, Chipre, Dinamarca, Finlandia, Grecia, Islandia, Luxemburgo, Malta, Noruega, Portugal, Eslovenia y Suecia.

El comunicado se difunde poco antes de que comiencen las conversaciones en Washington entre el embajador de Israel en Estados Unidos, Yechiel Leiter, y su homóloga libanesa, Nada Hamadeh Moawad, en el primer contacto directo entre ambos países en más de cuatro décadas (no tienen relaciones diplomáticas).

Pakistán ha propuesto una "segunda ronda de negociaciones" entre EE.UU. e Irán para finales de esta semana o principios de la próxima, tras el encuentro del pasado fin de semana, que no logró avances en el programa nuclear iraní, según fuentes diplomáticas.