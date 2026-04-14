Iniciativa ciudadana que pide suspensión de acuerdo UE-Israel alcanza el millón de firmas

Tres meses después de su lanzamiento, que tuvo lugar el pasado 13 de enero en Bruselas, esta ICE ha superado además los umbrales nacionales requeridos en diez Estados miembros, tres más que el mínimo de siete exigido por la normativa de la UE en esta materia.

La iniciativa insta a la Unión Europea a "suspender por completo el Acuerdo de Asociación UE-Israel debido al genocidio, la ocupación y el apartheid que Israel ejerce contra la población palestina, así como a sus continuas violaciones del derecho internacional y los derechos humanos", según se lee en un comunicado difundido por ELA.

El objetivo de los impulsores ahora es alcanzar el millón y medio de firmas para ejercer mayor presión sobre la Comisión Europea y garantizar al menos un millón de firmas válidas para que así el Ejecutivo europeo pueda considerar formalmente medidas legislativas o políticas.

"Israel asesina en masa a civiles, destruye infraestructuras vitales y recientemente aprobó una ley de pena de muerte dirigida exclusivamente a presos políticos palestinos; sin embargo, la UE recompensa a Israel manteniendo su acuerdo comercial privilegiado", dijo Catarina Martins, copresidenta de ELA.

Según la coalición, los continuos ataques israelíes contra el Líbano han reavivado "la urgencia de los llamamientos para que la UE acelere la suspensión total de su acuerdo de asociación con Israel" EFE